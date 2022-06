Feira de adoção responsável é realizada mensalmente - Divulgação

Publicado 15/06/2022 14:03

Com o slogan "Adotar é um ato de amor e responsabilidade", a Coordenadoria de Proteção Animal de Miguel Pereira promoveu mais uma feira de adoção de animais no último final de semana. Realizado no sábado (11), entre 9h e 13h, no Espaço da Criança, o evento recebeu muitos visitantes que adotaram cães e gatos.

A ação acontece mensalmente e cerca de 15 animais são adotados em cada edição, segundo a prefeitura. “A frequência da população está muito boa e a adoção superou todas as nossas expectativas”, disse a coordenadora Manoela Petrucchi, ressaltando que os animais colocados para adoção são recolhidos em vias públicas e levados para a Coordenadoria, onde ficam à espera de um dono. “Assim que são resgatados, eles passam pela avaliação de um veterinário para identificação de alguma doença infecciosa”, explicou Manoela, destacando que todos são castrados, vacinados e vermifugados.