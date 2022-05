Campanha 10 Minutos Salvam Vidas - Divulgação

Campanha 10 Minutos Salvam VidasDivulgação

Publicado 18/05/2022 09:28

A prefeitura de Miguel Pereira através da Secretaria Municipal de Saúde, promove a campanha 10 Minutos Salvam Vidas com objetivo de orientar que os moradores tirem 10 minutos por semana para vistoriar seus quintais, eliminando pontos de água parada que podem se tornar possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, vetor transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

Os agentes da Secretaria de Saúde Municipal, uniformizados e devidamente identificados, visitam residências da área urbana do município de segunda a sexta-feira checando e eliminando possíveis focos do mosquito transmissor. Aos sábados, são realizadas vistorias nas armadilhas colocadas nas zonas rurais do município para que sejam identificados quais tipos de mosquitos existem nos locais.



Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a utilização do carro fumacê segue critérios rigorosos e somente é indicada onde existe alto índice de infestação do mosquito e casos notificados das doenças, pois o uso de forma indiscriminada deste método, além de gerar desequilíbrios ambientais, pode gerar resistência do vetor ao inseticida utilizado, segundo explica a prefeitura.



Para identificar o mosquito transmissor do vírus da dengue, Zika e Chikungunya, é preciso estar atento aos detalhes específicos, já que ele se caracteriza pelo tamanho pequeno, cor marrom médio, nítidas faixas curvas brancas de cada lado do tórax e listras brancas nas patas. O Aedes aegypti vive de 35 a 45 dias, sendo que sua alimentação, reprodução e postura dos ovos ocorrem durante o dia. A atividade do mosquito ocorre preferencialmente no início da manhã e final de tarde. Entretanto, estudos têm indicado a possibilidade de que este período esteja se ampliando. As fêmeas do mosquito necessitam do sangue humano para a maturação dos ovos. Dessa forma, é nesse momento que pode ocorrer a transmissão das doenças (tanto da transmissão do vírus aos seres humanos, como a infecção do mosquito ao picar uma pessoa doente no período de viremia).

A prefeitura ressalta que é de suma importância que a população receba os agentes de saúde do município, que sempre estarão uniformizados e devidamente identificados, para que seja realizada a vistoria e eliminação dos focos de possíveis criadouros do mosquito transmissor das doenças.