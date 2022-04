Arma apreendida - Reprodução/PM

Arma apreendidaReprodução/PM

Publicado 25/04/2022 14:58

Na noite do último sábado (23), após recebimento de denúncia, policiais militares do 10º Batalhão abordaram casal que dirigia um veículo no centro de Miguel Pereira e encontraram pinos de cocaína, 1 revólver calibre 38 com numeração suprimida e 8 munições intactas do mesmo calibre. Segundo a PM, o homem e a mulher foram presos e encaminhados à 96ª DP de Miguel Pereira.