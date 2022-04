Pontos públicos de Miguel Pereira estão iluminados de azul - Reprodução

Em apoio ao Mês da Conscientização do Autismo, a prefeitura de Miguel Pereira iluminou de azul os pontos públicos da cidade. Caracterizado por uma alteração no desenvolvimento cerebral que causa comportamentos repetitivos e mudanças na comunicação social, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui diversos detalhes que merecem atenção para que as pessoas autistas sejam diagnosticadas adequadamente e possuam qualidade de vida e oportunidades.

Segundo cálculos globais da Organização das Nações Unidas (ONU), estima-se que o Brasil tenha cerca de 2 milhões de pessoas com autismo. Devido às condições climáticas, a prefeitura de Miguel Pereira adiou a caminhada pelo Autismo que seria realizada no último sábado (02) e anunciou que em breve vai divulgar a nova data.