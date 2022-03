Parque fica em meio a uma reserva ecológica de 1,4 milhão de m² - Divulgação/PMMP

Parque fica em meio a uma reserva ecológica de 1,4 milhão de m²Divulgação/PMMP

Publicado 23/03/2022 16:32

Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro, vai abrigar um Parque de Dinossauros em breve. Mais de 40 réplicas fidedignas às dimensões dos fósseis, com som e movimento, já chegaram à cidade para compor o empreendimento localizado em uma reserva ecológica de 1,4 milhão de m² de Mata Atlântica. Segundo a prefeitura, o parque terá o maior dinossauro da América Latina, com mais de 30 metros. Além das enormes esculturas, o espaço terá parque de aventuras, laboratório para atendimento educacional, área kids, loja temática e outras atrações.

Ao entrar no empreendimento pela RJ-125, o visitante poderá optar por acessar o parque por uma tirolesa de aproximadamente 30 metros de comprimento ou subir a bordo de um jeep aberto até o restaurante temático construído sobre as ruínas da antiga sede de uma fazenda cafeeira. Conteúdos de paleontologia, biologia e sustentabilidade também fazem parte do projeto, assim como trilhas pelo meio da floresta.