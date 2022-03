Imagem ilustrativa de uma roda de capoeira em São Paulo - Elaine Patricia Cruz/Agência Brasil

Imagem ilustrativa de uma roda de capoeira em São PauloElaine Patricia Cruz/Agência Brasil

Publicado 10/03/2022 16:17

A prefeitura de Miguel Pereira oferece aulas gratuitas de capoeira. Os interessados devem se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo para realizar a inscrição. As aulas acontecem às segundas e quartas, das 19h às 21h, na Fenart; às sextas, das 20h às 22h, na Quadra da Vila Selma; e aos sábados, das 17h às 18h, na Quadra do Clube Velho. Veja, abaixo, os contatos das unidades do CRAS, que funcionam de segunda a sexta, entre 9h e 18h.

CRAS WILSON DANTAS

Endereço: Rua Plínio Mafra, s/n, Roseiral - Miguel Pereira/ RJ.

(24) 2483 8314 / (24) 981009593

CRAS JORGE ALBERTO

Endereço: Rua Adelaide Badenes, nº40, Village São Roque - Miguel Pereira/ RJ.

(24) 981132173