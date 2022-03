Primeiro dia do mutirão atendeu 22 pacientes - Reprodução

Primeiro dia do mutirão atendeu 22 pacientesReprodução

Publicado 06/03/2022 10:58

A prefeitura de Miguel Pereira iniciou um mutirão de exames no último sábado (04), dia em que profissionais do Hospital Municipal Luiz Gonzaga realizaram videohisteroscopia em 22 pacientes. Com o objetivo de zerar a fila de exames agendados na rede municipal de saúde, a prefeitura vai promover mutirões periódicos sempre aos sábados.