Miguel Pereira - Reprodução

Miguel PereiraReprodução

Publicado 04/03/2022 14:54

Amanhã (05), a prefeitura de Miguel Pereira vai realizar o Festival de Verão, com aulas gratuitas de Taebo e Ginástica no Lago do Javary. Conforme O Dia informou em 19 de fevereiro, as fortes chuvas na região durante aquele período levaram ao adiamento do evento, que seria realizado dia 20.