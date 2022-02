96ª DP de Miguel Pereira - Reprodução

96ª DP de Miguel PereiraReprodução

Publicado 23/02/2022 13:23

Em ação conjunta, agentes da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira e policiais militares prenderam um homem pelo crime de tentativa de feminicídio. De acordo com a Pcerj, o acusado deu golpes de faca na cabeça e nas mãos de sua ex-companheira e foi encontrado no bairro São Judas Tadeu, no último sábado (19). Quando os policiais chegaram ao local, o acusado tentou fugir, pulou em um "valão" e acabou preso.