Em Miguel Pereira, crianças vacinadas recebem um simbólico "certificado de coragem"Reprodução/Prefeitura

Publicado 21/02/2022 15:07

A prefeitura de Miguel Pereira divulgou o mais recente levantamento de crianças vacinadas contra a covid-19 no município. Segundo a administração municipal, 65,77% das crianças com idades entre 5 e 11 anos já receberam a primeira dose no município. Conforme informou O DIA, a prefeitura promoveu a repescagem da vacinação infantil no sábado (19), dia em que 59 crianças foram vacinadas.