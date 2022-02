Miguel Pereira - Reprodução

19/02/2022

Neste sábado (19), a prefeitura de Miguel Pereira comunicou o adiamento do Festival de Verão, que seria realizado amanhã (20), com aulas gratuitas de Taebo e Ginásticano Lago do Javary. Segundo o comunicado, a previsão de fortes chuvas para a região levou ao adiamento do evento, que foi remarcado para o próximo dia 5 de março.