Equipes trabalham na recuperação da RJ-125 - Divulgação

Publicado 22/02/2022 12:32

Em Miguel Pereira, os trechos da RJ-125 afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias estão sendo reparados. Segundo a prefeitura, equipes enviadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro estão trabalhando no asfaltamento da via que atravessa o município.