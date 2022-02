Miguel Pereira fica no Vale do Café - (Imagem: Reprodução/Luan Costa)

Publicado 21/02/2022 17:40

A guia do IPTU 2022 já está disponível para a população de Miguel Pereira, mas a prefeitura adiou o prazo de pagamento para o dia 4 de março. O contribuinte pode retirar a guia de cota única com desconto ou optar pelo parcelamento do imposto municipal. Para emitir a cota única ou a primeira parcela com a nova data, é necessário a impressão de um novo boleto, no setor de cadastro da prefeitura, que funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.