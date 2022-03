96ª DP de Miguel Pereira - Reprodução

Publicado 03/03/2022 14:09

Na última terça-feira (1º), um rapaz classificado pela Polícia Civil de Miguel Pereira como "transtornado" promoveu uma série de agressões no distrito de Governador Portela. Naquela noite, o jovem de 25 anos desferiu socos em três pessoas que saíam de um culto evangélico. Quando os agentes da 96ª DP chegaram, também foram agredidos pelo rapaz, que chegou a morder a perna de um deles. Segundo a Polícia Civil, o agressor parecia estar sob efeito de drogas e afirmava não se lembrar do ocorrido após ser atendido no hospital de Miguel Pereira. O rapaz foi indiciado por lesão corporal, desacato, resistência e desobediência. Todas as vítimas passam bem.