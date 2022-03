Espaço foi inaugurado no ano passado - Divulgação

Publicado 07/03/2022 07:30

Inaugurada em junho do ano passado, a Casa do Direito da Mulher Daniella Perez de Miguel Pereira vai abrir suas portas para o Bazar da Troca, uma iniciativa de moda sustentável em comemoração ao mês da mulher. A partir de amanhã (08), Dia Internacional da Mulher, o bazar vai funcionar entre 9h e 19h (Avenida General Ferreira do Amaral, 94, Centro).

A Casa do Direito da Mulher Daniella Perez, cujo nome homenageia a atriz e filha da escritora Glória Perez que foi vítima de feminicídio na década de 1990, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura de Miguel Pereira. Dedicado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, o espaço oferece atendimentos jurídico, psicológico e social.