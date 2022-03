Espaço foi inaugurado no ano passado - Divulgação

Publicado 13/03/2022 18:51

A prefeitura de Miguel Pereira, através da Casa do Direito da Mulher Daniella Perez, vai realizar aulas itinerantes de defesa pessoal para mulheres até o início de abril. Comandadas pelo professor Juninho Arbítrio, as aulas sempre serão realizadas entre 18h30 e19h30. A primeira aula será nesta segunda (14), na Quadra da Escola de Javary. Veja, abaixo, os próximos locais que vão receber a aula gratuita de defesa pessoal.

16/03: Quadra de Conrado

21/03: Quadra da Estação de Portela

23/03: Quadra do São Judas

28/03: Quadra da Vila Selma

30/03: Quadra da Piedade – Vera Cruz

05/04: Quadra da Praça da Ponte

A Casa do Direito da Mulher Daniella Perez, cujo nome homenageia a atriz e filha da escritora Glória Perez que foi vítima de feminicídio na década de 1990, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura de Miguel Pereira. Dedicado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, o espaço oferece atendimentos jurídico, psicológico e social.