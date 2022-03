O decreto assinado pelo prefeito recomenda que permaneçam utilizando máscaras em lugares fechados as pessoas imunossuprimidas, com comorbidade de alto risco, pessoas não vacinadas e com síndromes gripais. - Divulgação/ Banco de imagem

Publicado 16/03/2022 16:39

A prefeitura de Miguel Pereira desobrigou a utilização de máscaras de proteção contra a covid-19 em locais abertos e fechados no município. Assinado na segunda (14), o novo decreto (nº 6313) já está em vigor e mantém a obrigatoriedade do uso da proteção nas escolas, nos estabelecimentos de saúde pública ou privada e no transporte público. O documento ressalta que cabe à escola liberar os alunos da obrigatoriedade das máscaras durante aulas de educação física, considerando que sejam realizadas em locais arejados e com distanciamento. O decreto também deixa a cargo do empregador exigir o uso de máscara pelos funcionários, de acordo com a necessidade de garantir a segurança sanitária. Por fim, o documento recomenda que as pessoas que são imunossuprimidas, possuem comorbidade de alto risco, não completaram a vacinação ou estão com síndromes gripais continuem usando máscaras em ambientes fechados.