Programa do Inca é referência nacionalDivulgação/PMMP

Publicado 17/03/2022 13:55

Por meio da Secretaria de Saúde, a prefeitura de Miguel Pereira deu início ao trabalho em grupo de combate ao tabagismo. A ação, que faz parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, vai realizar encontros semanais. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), “quem fuma sofre de dependência química, ou seja, é alguém que ao tentar deixar de fumar, se defronta com grandes desconfortos físicos e psicológicos que trazem sofrimento, e que pode impor a necessidade de várias tentativas até que finalmente consiga abandonar o tabaco”.