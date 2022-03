96ª DP de Miguel Pereira - Reprodução

96ª DP de Miguel PereiraReprodução

Publicado 27/03/2022 15:43

Policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira prenderam o acusado de tentar matar um homem em dezembro do ano passado. De acordo com a assessoria da Pcerj, o suspeito foi localizado em Vassouras após levantamento de informações obtidas pelo núcleo de inteligência da unidade policial. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro São Judas, em Miguel.