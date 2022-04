Miguel Pereira fica no Vale do Café - (Imagem: Reprodução/Luan Costa)

Publicado 04/04/2022 08:31

Nesta segunda (04), a prefeitura de Miguel Pereira inicia a campanha de vacinação contra influenza em idosos de 85 anos ou mais. A imunização deste grupo será realizada até sexta-feira (08), sempre entre 13h e 16h nas unidades de saúde do município. Neste mesmo período, os idosos com 85 anos ou mais também podem receber a 4ª dose da vacina contra a covid-19. É obrigatória a apresentação do cartão SUS e do cartão de vacinação.