Espaço do Artesão - Divulgação

Publicado 31/03/2022 10:53

Miguel Pereira vai receber o UFF Circuito de Skate, promovido em parceria com a Universidade Federal Fluminense e o Ministério da Cidadania. Entre amanhã (1º) e domingo (03), o evento será realizado no Espaço do Artesão. Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos podem se inscrever no próprio evento, a partir das 9h, para participar de atividades lúdico-recreativas, oficinas e aulas práticas. O Circuito será realizado ao longo dos três dias em dois turnos, das 9h às 11h e das 14h às 16h.