Miguel PereiraReprodução

Publicado 12/04/2022 19:59

Os beneficiários do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) em Miguel Pereira devem atualizar o cadastro até o próximo dia 29 de abril. Segundo a prefeitura, os contemplados pelo programa do governo federal precisam se dirigir à unidade de saúde de referência para realização do acompanhamento que renova o recebimento do benefício.