Campanha de vacinação contra Covid-19 segue durante a semanaDivulgação

Publicado 10/05/2022 21:11

Nesta semana, a prefeitura de Miguel Pereira iniciou a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19. Nessa fase, o público-alvo são as pessoas com 70 anos ou mais que receberam as três doses do esquema primário e que já tenham 4 meses da aplicação da terceira dose. A prefeitura ressalta que os contemplados nesta etapa devem entrar em contato com a unidade de saúde de referência para fazer o agendamento.