Miguel PereiraReprodução

Publicado 06/09/2022 12:19

As inscrições para a nova edição do Casamento Comunitário em Miguel Pereira terminam na próxima sexta-feira (09). Os casais interessados na oficialização do relacionamento promovida pela prefeitura, devem se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação (localizada na Avenida General Ferreira do Amaral, número 42) entre 9h e 18h ou buscar mais informações pelo telefone (24) 2484-1515.