96ª DP de Miguel Pereira - Google / Reprodução

Publicado 31/10/2022 14:37 | Atualizado 31/10/2022 14:38

Ontem (30), em Miguel Pereira, interior do Rio, um homem de 24 anos foi preso após invadir a casa da ex-esposa, queimar suas roupas e quebrar diversos itens. O acusado fugiu do local, mas foi encontrado em seguida pela polícia e vai responder por violência psicológica contra a mulher, invasão domiciliar e destruição de bens alheios.

Segundo apuração do g1, a própria vítima de 23 anos fez a denúncia e alegou que a motivação do agressor seria a não aceitação do final do casamento. O caso aconteceu no bairro Mangueiras, na RJ-125.