Publicado 04/11/2022 12:47

Após o impacto no abastecimento devido às fortes chuvas, a Iguá informa que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Fragoso, em Miguel Pereira, voltou a operar com sua capacidade total nesta sexta-feira (04). Segundo a concessionária, a produção de água foi normalizada e "se as condições climáticas atuais se mantiverem, o fornecimento aos bairros afetados será gradativamente normalizado nos próximos dias, de acordo com a pressurização da rede e as características de cada local".

Conforme informou O Dia na quarta-feira (02), o temporal arrastou resíduos para o leito do rio Santana e entupiu parte das estruturas de captação que abastecem as Estações de Tratamento de Água. Equipes da concessionária trabalharam ao longo dos últimos dias para manter a operação da ETA Fragoso, mesmo com a redução da produção, o que permitiu manter o abastecimento parcial e iniciar agora a retomada gradativa dos volumes de água.

A concessionária lamentou o transtorno e solicitou a todos que mantenham, especialmente nos próximos dias, as práticas de consumo consciente de água, evitando o desperdício. Mais informações podem ser obtidas com na Central de Atendimento nos números 0800 400 0511, em Miguel Pereira, e 0800 400 0510, em Paty do Alferes (telefone e WhatsApp).