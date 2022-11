Publicado 13/11/2022 13:26

A Estação de Tratamento de Água (ETA) Fragoso, em Miguel Pereira, continua operando com capacidade reduzida neste domingo (13) após as fortes chuvas na região. Segundo a Iguá, a previsão é que a captação e a produção de água sejam normalizadas assim que o rio Santana voltar à condição normal. Ainda de acordo com a concessionária, a equipe segue trabalhando para restabelecer o abastecimento.