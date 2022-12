Publicado 01/12/2022 13:40

Agora há pouco, a prefeitura de Miguel Pereira informou que o Conselho Tutelar está em novo endereço. A nova sede fica na Rua General Ferreira do Amaral, 191 (2º andar, sala 4), no Centro. Para entrar em contato com a unidade, a prefeitura divulgou três números:(24)2484-1431/(24)98124-3903/(24)98124-4467