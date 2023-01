Resultado da perícia vai determinar ações cabíveis - Divulgação/Tiago Tavares

Resultado da perícia vai determinar ações cabíveisDivulgação/Tiago Tavares

Publicado 02/01/2023 15:32 | Atualizado 02/01/2023 15:40

Nesta segunda-feira (02), autoridades realizam perícia na ponte que caiu na noite de domingo (31) e deixou quatro pessoas feridas em Miguel Pereira. Construída para a virada de ano sob o lago Javary, ponto turístico da cidade, a estrutura cedeu quatro minutos antes da meia-noite, quando moradores e turistas esperavam a virada do ano.



Duas mulheres, de 73 e 31 anos, e dois homens, de 23 e 32, foram socorridos pela equipe do Samu, que contou com ajuda de policiais militares e guardas municipais que faziam a segurança do local. Encaminhados para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, os quatro foram atendidos pela equipe de plantão e liberados com ferimentos leves. Na manhã de ontem (1º), o Corpo de Bombeiros realizou uma ação, com mergulhadores, para verificar a necessidade de mais algum resgate. "Lamentamos pelo ocorrido e estamos buscando, junto à perícia, solucionar o mais breve possível", disse a prefeitura, em nota.



O caso foi registrado na 96ª DP (Miguel Pereira). Segundo a Polícia Civil, peritos realizaram a perícia no local e requisitaram a perícia de engenharia para verificar as causas da queda. Testemunhas estão sendo ouvidas e a delegacia realiza outras diligências para esclarecer os fatos. Após a emissão do laudo da nova perícia, a prefeitura de Miguel vai analisar o caso para verificar a possibilidade de cobrar judicialmente a empresa responsável pela obra.