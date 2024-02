Prefeito André Português comemora a escolha da cidade como cenário do novo filme de Luccas Neto - Secom Pmmp

Publicado 23/02/2024 11:39

Miguel Pereira - A cidade serrana é o cenário do novo longa do ator, diretor e youtuber Luccas Neto: “Luccas Neto no Mundo dos Dinossauros”. Nada mais justo. Afinal, é o município do Sul Fluminense que abriga a Terra dos Dinos, o maior parque temático do mundo. As gravações começaram na quarta-feira (22/02).

- É uma honra receber o elenco do filme que vai imortalizar Miguel Pereira. Estamos torcendo para que o longa seja recorde de bilheteria, e reforce a imagem que construímos do município para todo o país e o mundo. É com certeza uma parceria que resultará em ainda mais desenvolvimento para a cidade - afirmou o prefeito André Português.

A primeira externa foi gravada na Rua Coberta. As filmagens com o elenco do filme foram acompanhadas por moradores e turistas. Segundo o ator e diretor, o longa vai estrear nos cinemas ainda este ano.

- Miguel Pereira é realmente uma cidade especial. Um município com o clima ótimo, muita segurança e lazer - disse Luccas Neto.

Além da Terra dos Dinos, outras atrações da cidade - como Rua Coberta, Maria Fumaça, Rua Torta, Lago de Javary e Ponte Férrea - estão no roteiro do filme.