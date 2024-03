Espaço foi inaugurado pelo prefeito André Português. - Foto: Divulgação

Publicado 26/03/2024 21:15

Miguel Pereira - Nesta terça-feira (26), o prefeito de Miguel Pereira, André Português, inaugurou o Centro de Monitoramento da Guarda Municipal para reforçar a segurança na cidade, principalmente durante os feriados, quando a movimentação de turistas dobra. Implantado em parceria com o Governo do Estado, o espaço conta com equipamentos de inteligência de última geração.

"Trabalhamos sempre em conjunto com as forças de segurança do Estado para garantir que a criminalidade continue sendo reduzida. Hoje, somos o município mais seguro do Estado do Rio, graças à integração com as polícias Militar e Civil. E o Centro de Monitoramento da Guarda Municipal vai reforçar toda essa nossa política pública voltada para a segurança da população e dos visitantes de Miguel Pereira", afirmou o prefeito.



No centro, as forças de segurança acompanham 24 horas as 100 câmeras fixas, instaladas em áreas estratégicas da cidade, além de equipamentos de reconhecimento facial para auxiliar na identificação de pessoas e placas de veículos. O local está incluído no projeto da PM 190 Integrado, trocando informações com a corporação.



Patrulhamento 24 horas



Miguel Pereira tem a maior quantidade de agentes em relação ao número de habitantes. São mais de 200 homens do Segurança Presente e da Guarda Municipal, em ação, diariamente. Eles patrulham Miguel Pereira 24h por dia em carros, motos e a pé.