Município vem tendo bons números na área turística.Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2024 20:11

Miguel Pereira - Miguel Pereira está em primeiro lugar no ranking das cidades do Estado do Rio mais procuradas por turistas para passar o feriadão da Semana Santa. O município registrou 89,80% de ocupação hoteleira, superando mais uma vez a capital, com 73,88%. Entre esta quinta-feira (28) e domingo, a cidade terá atrações especiais de Páscoa.

"Ser o município mais visitado do Rio é muito gratificante, porque tenho trabalhado para isso, consolidar Miguel Pereira como referência turística para o país. Nada mais justo do que oferecer, além das já famosas atrações, uma programação exclusiva para toda a família", ressaltou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Até domingo, o Festival Serra Beer, de cerveja artesanal, vai movimentar a cidade. Com entrada gratuita, o evento conta com a presença de mais de 100 rótulos produzidos na região. O festival, que começa nesta quinta-feira, tem ainda food trucks, shows e espaço para as crianças.

Na Rua Coberta, nesta sexta-feira, às 11h, será aberta a Toca do Coelho. O espaço conta com a presença do Coelho da Páscoa e uma decoração personalizada, onde as famílias podem levar as crianças para tirar fotos com o personagem. Às 20h, estreia a peça teatral Paixão de Cristo.

No sábado, o polo gastronômico será palco, às 19h, do espetáculo A Páscoa no Mundo. Para fechar o feriado, no domingo, às 17h, será apresentada a peça Cidade dos Coelhos.