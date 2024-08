Sesc RJ em Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Publicado 21/08/2024

Miguel Pereira - Um dos destinos turísticos mais procurados no Estado do Rio de Janeiro, Miguel Pereira está atraindo investimentos no setor hoteleiro. Esta semana, o Sesc RJ anunciou a construção de sua sétima unidade na cidade do Centro-Sul Fluminense. Além disso, o município se prepara para receber a filial do Colline de France, eleito o melhor hotel do mundo.

"O crescimento da rede hoteleira significa, além do aumento de turistas na cidade, emprego e renda. O turismo tem sido um importante propulsor do desenvolvimento socioeconômico da região. Hoje, estamos colhendo os frutos do trabalho de captação de investimentos turísticos", ressaltou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

O complexo, com mais de 7 mil metros quadrados, será construído no bairro Barão de Javary, próximo ao principal cartão-postal da cidade, o Lago Javary. A previsão é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2025 e durem 18 meses.

A unidade terá dois pavimentos, com 74 suítes, duas delas da categoria “Lua de Mel”, equipadas com banheira de hidromassagem. A infraestrutura contará ainda com recepção com lobby monumental, espaços infantil, fitness e de coworking, living, sala de jogos e um restaurante com capacidade para 127 pessoas. O estacionamento comportará 33 carros.

Uma das grandes atrações do hotel será a piscina, conectada a uma praça de convivência externa arborizada, uma cafeteria, uma loja de souvenirs e até uma estação exclusiva para a Maria Fumaça. Os hóspedes poderão embarcar em uma viagem no trem turístico pelos principais pontos da cidade.

Colline de France

Também em frente ao Lago Javary, uma filial do Colline de France — hospedagem de Gramado, no Rio de Grande do Sul, considerado o melhor hotel do mundo em 2023 pelo ranking Tripadvisor — será inaugurada. Serão 34 apartamentos a mais para locações diárias na cidade. O espaço, que vai reproduzir o modelo de Gramado, também trará a fragrância exclusiva Perfum de Colline.