Miguel Pereira - A cidade de Miguel Pereira, no Sul Fluminense, ganhou o Espaço Azul TEAcolhe, um complexo de saúde e assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A unidade de saúde e assistência foi inaugurada nesta segunda-feira (19).

"Este é primeiro local exclusivo para pessoas com TEA no Estado do Rio. Seremos pioneiros em oferecer suporte técnico-pedagógico por meio de serviços de saúde, educação e assistência social", afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Com a missão de melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social de crianças e adultos com autismo, o TEAcolhe conta com 20 ambientes, como cozinha mágica, jardim sensorial, consultórios com sala-espelho, espaços kids e para suas famílias, além de salas multi-funcionais com equipe especializada.

O prédio de três andares fica na Estrada RJ-125, no distrito de Portela. Uma equipe técnica atuará no Espaço Azul, incluindo médico especialista em TEA, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, psicopedagoga, fisioterapeuta e assistente social.

"Estou muito emocionado e agradeço, em nome de todas as famílias atípicas, que necessitam e solicitavam há décadas esse tipo de atendimento diferenciado", destacou Carlos Eduardo Chaves Cardoso, o Cadu, autista de 22 anos, que batizou o espaço.

A mãe do jovem, a técnica de enfermagem Vanessa Chaves Caruso, 43 anos, lembrou a luta do filho pelo imóvel inaugurado.

"Ficamos imensamente felizes com a homenagem ao Cadu, que vinha diariamente fiscalizar as obras do espaço", revelou Vanessa.