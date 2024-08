Secomp - Foto: Divulgação

SecompFoto: Divulgação

Publicado 02/08/2024 18:10 | Atualizado 02/08/2024 18:10

Miguel Pereira - Durante o Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais, maior evento de licitações do estado, o prefeito de Miguel Pereira, André Português, apresentou os projetos desenvolvidos durante a sua gestão e que tornaram a cidade uma das mais desenvolvidas do Rio de Janeiro e referência em turismo.

"Miguel Pereira, uma cidade rica em belezas naturais e com um potencial enorme para o desenvolvimento, nos desafiou a pensar de maneira criativa e a implementar políticas que pudessem verdadeiramente melhorar a vida de seus cidadãos. Focamos em quatro pilares fundamentais: turismo, infraestrutura, educação e saúde", explicou André Português.

Segundo o prefeito, a cidade cresceu de forma sustentável por meio de investimentos em infraestrutura, com obras de pavimentação, construção de novas moradias e reforma de espaços públicos, além de modernizar a rede de saneamento básico. O turismo foi o destaque do assunto, com as atrações que Miguel Pereira ganhou nos últimos anos, como o Parque dos Dinossauros e a Maria Fumaça.

Na área da educação, foram implementados programas de capacitação para os professores, melhoramos as condições das escolas e introduzimos novas tecnologias educacionais.

"Esses esforços resultaram em uma melhoria significativa nos índices de desempenho escolar e, mais importante, abriram novas oportunidades para nossas crianças e jovens", destacou o prefeito.