Secomp - Foto: Divulgação

SecompFoto: Divulgação

Publicado 12/07/2024 17:44

Miguel Pereira - As vagas para o Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais (Secomp-RJ), que irá ocorrer em Miguel Pereira, estão esgotadas. O evento tem as últimas vagas disponíveis para o seminário on-line. Realizado pelo Centro de Estudos da Administração Pública (Ceap) e organizado pelo Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito, com apoio Institucional da Associação dos Negócios do Brasil (ANB), o evento é voltado para o setor de licitações de Prefeituras, Câmaras Municipais, além de secretários, prefeitos e vereadores, com o objetivo de promover a capacitação, a troca de conhecimentos e o aprimoramento das práticas relacionadas às contratações públicas municipais.

O evento se trata do maior seminário sobre compras públicas do país e, pela primeira vez, será realizado no estado do Rio de Janeiro, proporcionando aos participantes não apenas palestras com alta qualidade e grande densidade acadêmica, ministradas por renomados juristas e especialistas, mas, também, a oportunidade de conciliar tais conteúdos com a prática necessária, por meio de contato direto e pessoal com profissionais altamente qualificados.



“Este formato único capacita e qualifica a atuação dos gestores e agentes públicos (de todos os níveis), ensinando-os o que fazer, e, acima de tudo, o como fazer, contribuindo, portanto, para que os agentes que atuam com contratações públicas as realizem da melhor forma possível, conduzindo-as adequadamente, dentro da legalidade, com economicidade e eficiência. Objetiva-se, em suma, elevar a qualidade da prestação e do desemprenho das funções públicas, visando-se alcançar os melhores resultados para a Administração Pública. O cronograma do evento foi elaborado para que tenha a abrangência e a profundidade necessárias. Motiva-nos o compromisso acadêmico com o aperfeiçoamento contínuo dos agentes públicos, oportunizando-lhes o crescimento e a valorização profissionais”, afirma o professor Francisco Saint Clair Neto, Diretor Acadêmico do Instituto.



O evento será realizado entre os dias 31 de julho e 02 de agosto deste ano. As vagas para o curso presencial estão esgotadas, porém, ainda existem vagas para o curso on-line e o participante também poderá debater temas relevantes com os professores e enviar dúvidas, além de receber o certificado exclusivo do evento e ter a oportunidade de assistir as aulas quantas vezes quiser, pois todas as aulas ficarão gravadas.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui