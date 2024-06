Pórtico de dinossauros. - Foto: Divulgação

Publicado 13/06/2024 10:27

Miguel Pereira - Uma réplica de um tiranossauro rex com 40 metros de comprimento e 16 metros de altura será a mais nova atração de Miguel Pereira. O monumento faz parte do maior Pórtico de Dinossauros do mundo, que vai ser inaugurado ainda neste semestre pelo prefeito André Português.

"A réplica promete se tornar uma atração de renome nacional e o pórtico, um ponto turístico de referência para o país, onde vamos garantir uma experiência única para pessoas de todas as idades. Serão novas atrações para Miguel Pereira, que é hoje a cidade do Estado do Rio mais procurada por turistas", ressaltou o prefeito.

Além do tiranossauro rex, o pórtico conta com 8 lojas comerciais, que oferecerão produtos regionais e a gastronomia local. O espaço tem ainda um amplo estacionamento.