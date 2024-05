Rua Coberta, em Miguel Pereira. - Foto: Luan Costa Rodrigues

Publicado 30/05/2024 18:35

Miguel Pereira - O feriadão de Corpus Christi promete agitar Miguel Pereira, que lidera pela 14ª a lista de cidades mais procuradas por turistas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Com ocupação hoteleira de 97,80%, o município está na frente até da capital fluminense, com 79%.

-Temos trabalhado, nos últimos anos, na vocação da cidade, o turismo. Nossos atrativos são muitos: terceiro melhor clima do mundo, beleza naturais e atrações para todos os tipos de público. O resultado é estar sempre entre os municípios mais procurados por visitantes - afirmou o prefeito André Português.

Entre as atrações de Miguel Pereira, estão o Parque dos Dinossauros, que reúne mais de 40 réplicas em tamanho real de dinossauros, a Maria Fumaça e o polo gastronômico da Rua Coberta. Os turistas podem visitar ainda as ruas Torta - um dos pontos turísticos mais visitados - e dos Aromas, decorada com flores que têm cheiros específicos durante cada estação.