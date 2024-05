Miguel Pereira. - Foto: Divulgação

Miguel Pereira.Foto: Divulgação

Publicado 25/05/2024 17:21

Miguel Pereira - A cidade de Miguel Pereira, no Sul Fluminense, virou a queridinha dos turistas que visitam o Estado do Rio de Janeiro. Durante 13 feriados nacionais consecutivos, a cidade ficou em primeiro lugar no ranking das mais procuradas, chegando a ter 100% de ocupação hoteleira, superando, inclusive, a capital fluminense.

O segredo, segundo o prefeito André Português, é investir não apenas em novas atrações, como a Maria Fumaça – a primeira do Rio de Janeiro – e o Parque dos Dinossauros. A segurança na região, que não tem registrado crimes hediondos, também chama a atenção dos visitantes e consolida a reputação de Miguel Pereira como um dos municípios mais seguros do estado.

"A nossa gestão tem focado em fazer de Miguel Pereira a cidade mais conhecida do Brasil. Estamos sempre criando novos projetos, em parceria com a iniciativa privada, para nos manter como o município que mais recebe visitantes no estado, porque essa movimentação gera desenvolvimento econômico e social. É mais emprego para a população e implantação de novos negócios", explicou André Português.

Colline de France

De volta ao ranking de melhor hotel do mundo em 2023, o Colline de France, sediado em Gramado, no Rio Grande do Sul, vai iniciar as obras de sua primeira filial em Miguel Pereira, no Centro-Sul fluminense, até julho deste ano. Serão 34 apartamentos a mais na rede hoteleira local para receber mais visitantes.

Atrações

Parque dos Dinossauros

A primeira parada obrigatória dos visitantes de Miguel Pereira é a Terra dos Dinos, que fica em uma reserva de mais de 1,4 milhão de metros quadrados, na Mata Atlântica. O parque reúne mais de 40 réplicas em tamanho real de dinossauros.

Trem turístico

A Maria Fumaça é temática, e sua tripulação é composta com funcionários vestidos com roupas de época, contando a história de Miguel Pereira. O trajeto de 9 km é realizado em suas duas composições (duas locomotivas e três vagões para cada uma).

Rua Coberta

Inspirado em Gramado, o maior polo gastronômico do Estado do Rio tem restaurantes panorâmicos, lojas gourmet e salas de cinema. Também é um complexo turístico e cultural importante para a cidade, recebendo grandes shows, festivais e espetáculos teatrais gratuitos.

Ruas Torta e dos Aromas

Um dos pontos turísticos mais visitados, a Rua Torta é o lugar perfeito para tirar fotos “Instagramáveis”. Tem iluminação e paisagismo único. Uma atração imperdível e gratuita. Também não perca a chance de passar pela Rua dos Aromas, decorada com flores que têm cheiros específicos durante cada estação.

Lago Barão de Javary

Principal cartão-postal do município fluminense, o Lago Javary será transformado em um polo gastronômico flutuante, com 5 restaurantes de renome: uma churrascaria, uma pizzaria, um italiano, uma casa de fondue e o Pedro dos Leitões, um dos restaurantes mais conceituados de Portugal.

Novas atrações

Para atrair ainda mais visitantes, o prefeito de Miguel Pereira, André Português, anunciou que, nos próximos meses, a cidade ganhará mais atrativos turísticos, como o Parque das Aves, primeiro espaço de soltura do Brasil. O espaço vai abrigar mais de 200 espécies, como tucanos, papagaios, corujas e garças. Além disso, serão construídos a Cidade de Neve e o Museu de Cera.