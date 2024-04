Parque das Aves. - Foto: Divulgação

Parque das Aves.Foto: Divulgação

Publicado 19/04/2024 15:00 | Atualizado 19/04/2024 15:08

Miguel Pereira - O Parque das Aves, local que irá garantir a preservação da Mata Atlântica em Miguel Pereira, está com 85% das obras concluídas. A área de 31 mil metros quadrados irá ser utilizada par reabilitar animais silvestres resgatados. O primeiro espaço de soltura do Brasil - pensado também de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU – terá mais de 200 espécies, como tucanos, papagaios, corujas e garças. O Parque das Aves está sendo construído em parceria com as secretarias da Polícia Militar, por meio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), do Ambiente e a iniciativa privada.

"O Parque das Aves oferece aos visitantes uma experiência de contato próximo, imersivo e lúdico com os animais. As áreas destinadas a proporcionar o retorno à natureza de aves silvestres resgatadas é uma contribuição do município aos mecanismos de apoio às ações de preservação da fauna nativa", explicou o prefeito André Português, um dos idealizadores do projeto.

Os processos de soltura ocorrerão de forma imediata, caso o animal esteja apto a ser reintroduzido, ou gradual, se houver necessidade de aclimatação prévia. Para as aves que precisam ser reabilitadas ou para aquelas onde a reintegração não seja mais possível, o parque contará com um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres para receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar e reabilitar espécimes da fauna silvestre nativa.

Referência

Referência no Estado do Rio e no país, o Parque das Aves será uma importante ferramenta de consciência humana e ecológica e conta também com centros de triagem e estudo, fazendinha, berçários de animais, borboletário, restaurante e loja temática.