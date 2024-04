Parque Serra Radical. - Foto: Luan Costa

Parque Serra Radical.Foto: Luan Costa

Publicado 09/04/2024 16:19 | Atualizado 09/04/2024 16:20

Miguel Pereira - O município de Miguel Pereira está investindo no turismo de aventura e, no próximo sábado (13), irá inaugurar um novo parque. O Serra Radical vai oferecer diversas atrações, como voo na exclusiva Tirodelta, arvorismo e tobogã. Os visitantes podem atravessar o parque a quase 10 metros de altura no High Line Radical.

"Estamos nos tornando umas das cidades com mais atrações do estado, e o Serra Radical vem para fortalecer o nosso turismo, que é uma das principais ferramentas para garantir o desenvolvimento socioeconômico da região e também do Rio de Janeiro", afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

O parque conta ainda com café e espaço para comemorações de aniversário. O Serra Radical funcionará aos sábados e domingos, das 14h às 22h. Os ingressos são cobrados por hora de uso. Durante o fim de semana de inauguração, será cobrado um único valor, de R$ 50, sem limite de horário. Adultos que estiverem apenas acompanhando os filhos não pagam.

Mais informações e reservas podem ser obtidas no instagram oficial do espaço: @serraradical.