Espaço TEAcolhe será inaugurado neste ano. - Foto: Divulgação

Espaço TEAcolhe será inaugurado neste ano.Foto: Divulgação

Publicado 02/04/2024 17:11

Miguel Pereira - A Prefeitura de Miguel Pereira está construindo o Espaço Azul TEAcolhe, que é um complexo de saúde e assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço tem como foco melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social de crianças e adultos com autismo e deve ser entregue à população até o início do segundo semestre.

"Construímos o primeiro local exclusivo para pessoas com TEA no Estado do Rio. Vamos oferecer suporte técnico-pedagógico por meio de serviços de saúde, educação e assistência social. Com as intervenções já prontas, iremos inaugurar após a aquisição de equipamentos e o treinamento das equipes do Espaço. Estamos atendendo à uma demanda importante da população miguelense e de outras cidades da região", afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.



O prédio de três andares fica na Estrada RJ-125, em Portela, e prevê a acessibilidade no local. Uma equipe técnica atuará no Espaço Azul, incluindo médico especialista em TEA, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, psicopedagoga, fisioterapeuta e assistente social.



O espaço contará com 20 ambientes, entre eles, cozinha mágica, jardim sensorial, consultórios com sala-espelho, espaços kids e para suas famílias, além de salas multi-funcionais para prática de diversos tipos atividades com equipe especializada.