Colline de France em Miguel Pereira. - Foto: Divulgação

Publicado 24/04/2024 22:32

Miguel Pereira - De volta ao ranking de melhor hotel do mundo em 2023, o Colline de France, sediado em Gramado, no Rio Grande do Sul, vai iniciar as obras de sua primeira filial em Miguel Pereira, no Centro-Sul fluminense, até julho deste ano. Segundo o prefeito da cidade, André Português, a rede cinco estrelas anunciou ainda novos empreendimentos no município, que tem sido o mais procurado por turistas que visitam o Rio de Janeiro durante os feriados, segundo a ABHI-RJ e HotéisRio.

"O projeto para iniciar a construção do hotel nos próximos 60 dias já foi aprovado. Serão 34 apartamentos a mais na rede hoteleira local para receber ainda mais visitantes. Além disso, o grupo de investidores já está procurando novas áreas na cidade para lançar o Colline de France Mansões e o Residence", afirmou o prefeito de Miguel Pereira.

De acordo com o site de viagens Tripadvisor, o Colline de France já recebeu mais de 4 mil avaliações com 5 estrelas de turistas e voltou a se destacar na lista, que inclui 1,6 milhão de hotéis. Foram levadas em consideração a qualidade e a quantidade das publicações feitas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado.