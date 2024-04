Maria Fumaça de Miguel Pereira. - Secom Pmmp

Maria Fumaça de Miguel Pereira.Secom Pmmp

Publicado 20/04/2024 12:31

Miguel Pereira - A cidade de Miguel Pereira está, novamente, no topo da lista das mais visitadas durante o feriadão de Tiradentes e São Jorge, entre os dias 20 e 23 de abril. Segundo o HotéisRIO e a ABIH-RJ (Associação Hotéis do Rio de Janeiro), o município registrouocupação hoteleira de 79,30% e ficou à frente da capital fluminense, que tem média de 52,58%.

Segundo o prefeito de Miguel Pereira, André Português, o segredo dos recordes de turistas na cidade é a variedade de atrações, como a Maria Fumaça, o recém-inaugurado parque de aventuras, o mundialmente famoso Parque dos Dinossauros, o polo gastronômico e outros pontos turísticos. Além disso, o clima, considerado o terceiro melhor do mundo, e as paisagens também atraem os visitantes.

"O turismo é uma das principais vocações de Miguel Pereira, e hoje somos referência nacional. É muito entusiasmante acompanhar o crescimento da nossa cidade e, o mais importante, garantir o retorno também para a população. Com a cidade cheia, todos nós ganhamos: município, comerciantes e investidores", ressaltou o prefeito.

Confira algumas das atrações

Maria Fumaça

Com um trajeto de 9 km, o trem turístico percorre do centro da cidade ao distrito de Governador Portela. Na Maria Fumaça, os turistas podem conhecer as histórias de Miguel Pereira e do Estado do Rio, contadas por seus tripulantes.

Parque de aventuras

O Serra Radical oferece diversas atrações, como voo na exclusiva Tirodelta, arvorismo e tobogã. Os visitantes podem atravessar o parque a quase 10 metros de altura no High Line Radical. O parque de aventuras tem ainda um café.

Terra dos Dinos

O maior parque dos dinossauros do mundo fica em uma reserva de mais de 1,4 milhão de metros quadrados (Parque Rocha Negra), na Mata Atlântica. Dedicada à história dos dinossauros, aventura, lazer em família, diversão e contato com a natureza, a Terra dos Dinos conta com mais de 40 réplicas em tamanho real de dinossauros.