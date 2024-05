Espaço das Flores, em Miguel Pereira. - Foto: Divulgação

Publicado 03/05/2024 13:54

Miguel Pereira - A cidade de Miguel Pereira ganhou um moderno mercado para comercialização de flores e plantas, que vai movimentar a economia da cidade e atrair turistas. O Espaço das Flores foi inaugurado, nesta sexta-feira (03), pelo prefeito André Português. O local é ornamentado, e tem um relógio decorado com flores da estação.

"A floricultura é um dos setores mais importantes para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Pensando no potencial da atividade para o desenvolvimento de Miguel Pereira, criamos um mercado para fortalecer a produção local e ainda atrair visitantes. O Espaço das Flores será uma atração à parte, além, é claro, de gerar mais emprego e renda na região", ressaltou o prefeito.

Próximo à Igreja Matriz Santo Antônio da Estiva, o mercado tem um entreposto personalizado para exposição e comercialização de flores. São estandes de 16 m2 cada, disponíveis para as principais empresas e agricultores do segmento. No Espaço das Flores, foram construídas pérgolas e novos canteiros.