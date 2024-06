Evento será realizado em Miguel Pereira. - Foto: Divulgação.

Evento será realizado em Miguel Pereira.Foto: Divulgação.

Publicado 05/06/2024 21:37

Miguel Pereira - Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, será realizado em Miguel Pereira o maior evento sobre licitações públicas. O Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais (Secomp) é voltado para o setor de licitações de Prefeituras e Câmaras com o objetivo de promover a capacitação, troca de conhecimentos e o aprimoramento das práticas relacionadas às contratações públicas.

O evento contará com a presença de autoridades do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, entre outros. Este formato capacita e qualifica a atuação dos gestores e agentes públicos (de todos os níveis), ensinando-os o que fazer, e, acima de tudo, o como fazer , contribuindo, portanto, para que os agentes que atuam com contratações públicas as realizem da melhor forma possível, conduzindo-as adequadamente, dentro da legalidade, com economicidade e eficiência.



O Secomp é o ambiente para ampliar a rede de contatos no setor de licitações municipais, conectando-se com profissionais, pregoeiros e especialistas para trocar conhecimentos e boas práticas. O seminário será realizado nas modalidades on-line e presencial e tem vagas limitadas.

O evento é realizado pela Ceap Brasil, com apoio do Instituo Nêmesis de Estudos Avançados em Direito, da Associação de Negócios do Brasil, da Prefeitura e da Faculdade de Miguel Pereira.