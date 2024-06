Filme estreia em julho. - Foto: Divulgação

Publicado 06/06/2024 14:28

Miguel Pereira - A Terra dos Dinos, a Maria Fumaça, a Rua Coberta e outras atrações de Miguel Pereira serviram de cenário para a gravação do novo filme “Luccas e Gi em: Dinossauros”, que será lançado no próximo dia 11 de julho em todas as salas de cinema do Brasil. Com o apoio da Prefeitura de Miguel Pereira e patrocínio da Light, o longa - estrelado por Luccas Neto e Gi Alparone - ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (05).

"Miguel Pereira é hoje referência no turismo do Estado do Rio e, agora, será eternizada com o filme “Luccas e Gi em: Dinossauros”. É uma honra servir de pano de fundo para as gravações do longa-metragem, que vai apresentar os atrativos naturais e os inaugurados durante a minha gestão. Essa parceria e visibilidade, com certeza, contribuem para o desenvolvimento da cidade", afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Sinopse

No filme, Luccas e Gi vivem uma divertida aventura, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo e de dois agentes da CIA – que ganharam os nomes de Miguel e Pereira -, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas experiências.

O filme é uma produção é da Luccas Toon Studios e da Take4Content, e a distribuição é da H2O Films.