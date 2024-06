Nova sede do Segurança Presente em Miguel Pereira. - Foto: Paulo Fernandes

Nova sede do Segurança Presente em Miguel Pereira.Foto: Paulo Fernandes

Publicado 04/06/2024 19:51 | Atualizado 04/06/2024 19:58

Miguel Pereira - A Secretaria de Estado de Governo inaugurou, no fim do último mês, a nova sede da base de Miguel Pereira do Segurança Presente. Construída em parceria com a Prefeitura de Miguel Pereira, a sede tem 100 metros de área construída e climatizada para atender ainda melhor a população. A nova casa do Segurança Presente fica na Avenida César Lattes, no bairro Guararapes.



Junto com a nova sede, a subsecretária de Projetos, Jeanine Domenech, anunciou o reforço que a base de Miguel Pereira receberá no policiamento. Serão mais nove policiais militares que diariamente irão ajudar no patrulhamento, totalizando 55 agentes diários no esquema de segurança do Segurança Presente, que cobre 40 bairros do município e conta com ainda com dois postos avançados, nos bairros Mangueiras e Celândia.



A base do Segurança Presente foi instalada em Miguel Pereira em 2020 e foi a primeira a ser inaugurada na gestão do governador Cláudio Castro. Atualmente, o programa conta com 40 bases espalhadas por 22 municípios e emprega quase 4 mil homens por dia no patrulhamento.



"A nova sede e o reforço no policiamento comprovam o compromisso do governo com a proteção da população, o que traz excelentes resultados na redução da criminalidade. Em 2024, não ocorreu nenhum roubo ou furto em Miguel Pereira, na área de atuação e durante o horário do Segurança Presente. Para o gestor, estes números dão um enorme orgulho", destacou a subsecretária de Projetos da Secretaria de Estado de Governo, lembrando ainda que a base começou com apenas dois homens e, hoje, emprega mais de 50 homens.