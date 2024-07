Cidade da Bíblia será construída em Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Publicado 03/07/2024 22:22

Miguel Pereira - O Estado do Rio vai ganhar o maior parque religioso do Brasil, que ocupará uma área de 11 mil metros quadrados, em Miguel Pereira, no Sul Fluminense. A Cidade da Bíblia, que começa a ser construída ainda este ano, vai unir história e ensinamentos bíblicos ao entretenimento. A ideia é fortalecer e impulsionar o turismo religioso no Rio de Janeiro.

"O turismo religioso é uma das nossas novas apostas para Miguel Pereira, que hoje é a cidade mais visitada no Estado do Rio. Investimos sempre tendo como foco o crescimento econômico do município e a geração de emprego", afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Além de uma bíblia com 12 metros de altura e 22 metros de largura, o parque temático abrigará o Jardim Santo de Israel, com árvores mencionadas nas escrituras: amendoeira, aloés, alfarrobeira, acácias, cedros-do-líbano, figueira, oliveiras, palmeiras, etc.

A Cidade da Bíblia receberá também eventos religiosos e contará ainda com um museu, cinema de imersão de última geração, fototemática, Via Crucis, lojas de souvenirs, um restaurante, uma cafeteria e um amplo estacionamento.