Reunião foi realizada na última semana - Foto: Divulgação

Reunião foi realizada na última semanaFoto: Divulgação

Publicado 02/07/2024 21:44 | Atualizado 02/07/2024 21:58

Miguel Pereira - A cidade de Miguel Pereira, foi escolhida como cenário para mais um filme nacional. Depois do longa infantil de Luccas Neto, "Luccas e Gi em: Dinossauros", o município recebe o elenco do sucesso de bilheteria: "Se Eu Fosse Você 3", estrelado por Tony Ramos e Glória Pires.

As gravações do filme, que teve mais de oito milhões de ingressos vendidos em todo o país, começam ainda este ano. Além das belezas naturais da cidade, atrações que tornaram a cidade a mais visitada por turistas do Estado do Rio, como a Maria Fumaca e a Terra dos Dinis, estão no roteiro.

"Será muito especial receber a sequência de "Se Eu Fosse Você 3" em nossa cidade. Produções como essa, além de estimularem o cinema nacional, geram empregos e aquecem a economia local. Queremos nos consolidar como uma cidade com grande apelo cinematográfico, graças aos nossos atrativos turísticos e belezas naturais" explicou o prefeito André Português, que se reuniu na última sexta-feira (28) com os produtores Walkiria Barbosa e Marcos Didonet.

Longa infantil estreia em julho

Ambientado também na cidade de Miguel Pereira, o filme "Luccas e Gi em: Dinossauros” estreia em todas as salas de cinema do Brasil no próximo dia 11 de julho.